L’ex calciatore Sven Kums crea una piattaforma per un calciomercato trasparente Rivista Undici

Dopo una buona carriera, l'ex centrocampista belga Sven Kums ha deciso di trasformare un'esperienza in un progetto concreto: nasce così Honection, una piattaforma digitale pensata per rendere il calciomercato più trasparente e accessibile. L'obiettivo è evitare che i calciatori perdano opportunità importanti per mancanza di comunicazione o intermediazioni opache. Proprio Kums, come riportato da Rivista Undici, ha raccontato di esser stato vittima proprio della mancanza di trasparenza. " Insomma, è stato un buon centrocampista. Ma avrebbe potuto essere di più, ed è lui stesso a dirlo: «All'inizio del mio percorso ho giocato per un club», Kums non specifica quale, «che non voleva cedermi.