L' Eurocamera | Obbligo di microchip e più tutele per cani e gatti

L'Eurocamera si muove verso una maggiore protezione di cani e gatti, approvando con ampio consenso l'obbligo di microchip e il divieto di vendite nei negozi di animali. Questi interventi mirano a garantire identificabilità e tutela, riducendo il rischio di abusi e abbandoni. La decisione rappresenta un passo importante per il benessere degli animali da compagnia in tutta l’Unione Europea, sottolineando come la tutela animale sia una priorità condivisa.

Obbligo di microchip per tutti i cani e gatti dell’Ue e stop alle vendite nei negozi di animali: l'Eurocamera riunita in plenaria a Strasburgo ha adottato con 457 voti a favore, 17 contrari e 86 astenuti la sua posizione sulla proposta della Commissione europea di rafforzare le tutele di questi animali da compagnia, chiedendo, tra le altre cose, che tutti i cani e i gatti siano identificabili individualmente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Eurocamera: "Obbligo di microchip e più tutele per cani e gatti"

