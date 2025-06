Letizia rivela | Interesse dall’Arabia per Adli E se il Milan lo cede …

Francesco Letizia svela un interessante retroscena di mercato: Yacine Adli potrebbe tornare al Milan, ma non senza sfide. L’interesse di Arabia Saudita e Qatar mette in agitazione i tifosi rossoneri, che sperano in una soluzione favorevole per il club. La questione si fa calda, e l’attenzione resta alta: il futuro di Adli al Milan dipenderà anche da queste trattative estere.

Yacine Adli, secondo quanto riferisce Francesco Letizia, tornerĂ al Milan. Ma su di lui ci sono squadre dall'Arabia Saudita e dal Qatar. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Letizia rivela: “Interesse dall’Arabia per Adli. E se il Milan lo cede …”

