’L’estetica dell’Informale’ La mostra di Francesco Zurlini alla galleria Maurizio Nobile

La galleria Maurizio Nobile Fine Art presenta nella sua sede di Bologna (via Santo Stefano 19a) la mostra personale ’ Francesco Zurlini ritorna da Nobile: L’estetica dell’Informale’; un percorso immersivo nel linguaggio di un artista dalla formazione radicata nell’arte italiana del secondo Novecento. "Francesco Zurlini è un artista che il nostro pubblico conosce da tempo - spiegano dalla galleria -. La collaborazione con lui è iniziata nel 2018, quando abbiamo presentato per la prima volta alcuni suoi lavori all’interno della nostra galleria. Da allora si è sviluppato un dialogo continuo, culminato nel solo show Walk The Line (2022), ospitato nelle nostre sedi di Parigi e Milano, prima di approdare a Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’L’estetica dell’Informale’. La mostra di Francesco Zurlini alla galleria Maurizio Nobile

