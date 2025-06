L’estate antimafia nel campo di Libera

L’estate antimafia nel campo di Libera apre le sue porte ai giovani del Circondario, offrendo un’opportunità unica di crescita e impegno sociale. Venti posti, riservati a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 28 anni, permetteranno di vivere un’esperienza concreta nei terreni confiscati alle mafie, contribuendo a costruire un futuro più giusto. Sei pronto a fare la differenza?

Sono aperte le candidature per i giovani del Circondario per partecipare ai ‘ Campi E!StateLiberi! ’. Venti posti, riservati a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 28 anni, per vivere un’esperienza fatta di impegno e formazione nei terreni confiscati alle mafie. Il progetto, promosso dal coordinamento di Libera Bologna e dal presidio circondariale di Libera (nella foto il fondatore don Luigi Ciotti) in collaborazione con la Cooperativa Sociale Officina Immaginata, è frutto della scelta programmatoria del Nuovo Circondario Imolese a proposito delle Politiche Giovanili territoriali. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 20 di domani e la destinazione del viaggio sarà a Sessa Aurunca, nel casertano, dal 28 luglio al 2 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’estate antimafia nel campo di Libera

