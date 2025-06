L’ Estate a Vignola si allunga Eventi in più giorni e in più luoghi

Quest’estate a Vignola promette di essere più ricca e coinvolgente che mai! Con un’estensione a 249 giorni e altrettanti luoghi, la rinomata rassegna "Estate a Vignola" si trasforma, abbracciando nuovi spazi e momenti di cultura e divertimento. Il Comune annuncia un calendario più ampio, che include eventi già da giugno nel parco della biblioteca Auris, come l’atteso incontro del 27 giugno alle ore 21. Preparati a vivere un’estate indimenticabile, piena di sorprese e emozioni!

Quest'anno il tradizionale calendario della rassegna " Estate a Vignola ", meglio conosciuto come i " Venerdì di luglio ", si allarga ad altri mesi, ad altri giorni della settimana e ad altri luoghi rispetto al solo centro storico. A renderlo noto è il Comune, che spiega: "Già a giugno, nel parco della biblioteca Auris, sono in programma iniziative culturali e di intrattenimento. Ad esempio, venerdì 27 giugno, alle ore 21, ci sarà l'incontro con la scrittrice Viola Ardone. L'iniziativa è organizzata dalla Libreria La Quercia dell'Elfo. Fino all'anno scorso, nel mese di luglio – prosegue la nota - le iniziative erano organizzate principalmente il mercoledì e il venerdì sera.

