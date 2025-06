L' errore di rovesciare il governo iraniano tutte le conseguenze negative di situazioni analoghe | dall' Afghanistan all' Iraq alla Libia

Rovesciare il governo iraniano rappresenta un errore fatale, con conseguenze devastanti che abbiamo già visto in Afghanistan, Iraq e Libia. Il cosiddetto “regime change” si rivela una strategia fallimentare, trascinando intere nazioni in guerre infinite e ingiustificate. È il momento di riflettere sul rischio di essere coinvolti nella guerra privata di leader come Netanyahu, alimentata da dichiarazioni bold di autorità europee. È urgente scegliere la via della diplomazia e della pace, per evitare ulteriori disastri.

Il 'regime change' in Iran è una follia. Ci stiamo facendo trascinare tutti nella guerra privata di un terrorista internazionale come Netanyahu Leggiamo pigolii dei vertici della Commissione europea che parla di diritto all'autodifesa di Israele, e le affermazioni del cancelliere tedesco Merz.

