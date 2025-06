L' errore di Meta AI | invece di un numero aziendale l’IA invia quello di un privato Allarme privacy

Un curioso episodio di errore di Meta AI evidenzia come, in alcuni casi, le risposte automatiche possano generare situazioni imbarazzanti e potenzialmente pericolose. Un utente inglese ha chiesto il numero del servizio clienti di una compagnia ferroviaria su WhatsApp, ricevendo invece il numero di un privato, sollevando inquietanti questioni sulla privacy e l’affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale. Un esempio che ci invita a riflettere sull’importanza della supervisione umana in ambienti digitali.

Un utente inglese ha chiesto a Meta AI, via WhatsApp, il numero del servizio clienti di una compagnia ferroviaria, ma ha ricevuto per errore il cellulare privato di un estraneo. È un caso di “allucinazione” che oltre a produrre informazioni errate mette a rischio la privacy. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L'errore di Meta AI: invece di un numero aziendale, l’IA invia quello di un privato. Allarme privacy

