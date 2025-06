Lepore MSDesk | portiamo imprese italiane verso il mercato saudita

L'Avvocato Giuseppe Lepore, presidente di MS Desk Italy, sottolinea l'impegno costante nel guidare le imprese italiane verso nuove opportunità di crescita in Medio Oriente. La partecipazione alla delegazione MS Desk alla conferenza di SACE rafforza la nostra missione di facilitare l’ingresso nel mercato saudita, un ambiente dinamico e in forte espansione. Il futuro delle aziende italiane passa anche attraverso questa strategica apertura, con l’obiettivo di consolidare partnership durature e sostenibili.

