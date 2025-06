Leoni l’Inter non deve perdere il focus | in ogni caso serve una svolta!

L’Inter non può permettersi di perdere il focus su Giovanni Leoni, un obiettivo chiave per rafforzare la difesa. La situazione si fa complessa, ma i nerazzurri devono trovare una svolta strategica, anche se il club di Parma sembra intenzionato a proseguire con i propri piani. Resta da capire se l’Inter riuscirà a sorprendere, mantenendo alta l’attenzione su questa pista delicata e determinante per il futuro della squadra.

Giovanni Leoni è il nome più apprezzato dall’Inter per rinforzare la sua difesa. Anche in caso di mancato ingaggio del classe 2006 – per il quale sarebbe necessario un esborso economico importante – i piani dei nerazzurri non dovrebbero cambiare. IL PUNTO – Giovanni Leoni rappresenta una pista sempre più complicata per l’Inter. Le parole dell’AD del Parma Federico Cherubini sono emblematiche della volontà dei ducali di proseguire i rapporti con il talentuosissimo centrale romano almeno per un’altra stagione. D’altronde, il leitmotiv di queste settimane è che “il Parma non ha alcuna fretta”, considerando che il classe 2006 potrebbe essere ceduto – a un prezzo ancora più elevato – nella sessione estiva di mercato del prossimo anno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni, l’Inter non deve perdere il focus: in ogni caso serve una svolta!

