Leoni Inter i nerazzurri insistono per il difensore | il Parma detta le condizioni

Leoni Inter si scatenano nel tentativo di assicurarsi il promettente difensore del Parma, Giovanni Leoni, nato nel 2006. Un vero e proprio gioiello che sta facendo tremare le big della Serie A, attirando l’attenzione di club come l’Inter, che ha già avviato i primi contatti. Ma il Parma non è disposto a cedere facilmente: ecco cosa dettano le sue condizioni. La corsa al talento è aperta, e il mercato si infiamma.

Leoni Inter, i nerazzurri vogliono il talento classe 2006 del Parma: è lui l’oggetto del desiderio di tutte le big della Serie A. Giovanni Leoni è attualmente il nome più ambito nel calcio italiano. Il giovane difensore, nato nel 2006, ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni con il Parma, e diverse delle principali squadre di Serie A sono interessate a lui. L’ Inter è in prima linea, avendo già stabilito vari contatti con la dirigenza dei ducali riguardo a Chivu e Bonny. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, ottenere Leoni non sarà affatto semplice. DAL CORRIERE DELLO SPORT – «Mettere insieme Bonny e Leoni, farne un bel pacchetto e poi portarlo alla Pinetina. 🔗 Leggi su Internews24.com