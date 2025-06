Leonardo Fabbri si racconta | Non sono lo scemo del villaggio e non guardo ai 1000 euro Con Dal Soglio ci siamo chiariti

Leonardo Fabbri si racconta con sincerità e passione, sfatando il mito dello “scemo del villaggio” e sottolineando che, al di là dei premi da 1000 euro, la sua motivazione va oltre. Ospite speciale a Sprint Zone, il campione europeo in carica ha condiviso i successi e le delusioni di una prima metà di 2025 intensa e ricca di emozioni. La sua storia è un esempio di determinazione e resilienza nello sport e nella vita.

Leonardo Fabbri è intervenuto come ospite speciale nell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il Campione d’Europa in carica e detentore del record mondiale stagionale di getto del peso con i 22.31 metri di Lucca ha parlato di questa prima metà di 2025 ripercorrendo anche la grande delusione per la mancata qualificazione in finale agli Europei indoor di Apeldoorn. “ Il pianto sinceramente non aveva niente a che fare con la gara. In quel momento ho gareggiato solo perché erano presenti mia mamma e mia sorella, col mio mental coach, quindi volevo dimostrare a me stesso e a loro di essere comunque un atleta con gli attributi. 🔗 Leggi su Oasport.it