Lenzuoli bianchi e suoni delle bombe su Gaza | sabato la manifestazione contro il riarmo Attese migliaia di persone

Una giornata di forte impatto e riflessione si prepara a Roma, dove migliaia di persone si mobiliteranno sabato 21 per la manifestazione "Stop Rearm Europe". Tra cortei, flash mob e lenzuoli bianchi, il silenzio sarà rotto dal suono delle bombe di Gaza, simbolo di un conflitto che chiede di essere ascoltato. Un atto di denuncia e speranza, perché la pace non può aspettare.

Il corteo da Porta San Paolo, il flash mob “die-in” al Colosseo e i lenzuoli bianchi adagiati per terra. Il tutto accompagnato dal suono dei bombardamenti registrati a Gaza. Sono attese migliaia di persone domani, sabato 21, a Roma per la manifestazione Stop Rearm Europe – tappa italiana di una mobilitazione europea – organizzata da Arci, Ferma il Riarmo (che riunisce Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia ), Attac e Transform Italia. Al corteo – che si tiene nelle stesse ore del vertice Nato all’Aja che propone a Italia e Ue di aumentare le spese militari fino al 5% del Pil – hanno aderito oltre 480 tra organizzazioni sociali, sindacali e politiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lenzuoli bianchi e suoni delle bombe su Gaza: sabato la manifestazione contro il riarmo. Attese migliaia di persone

In questa notizia si parla di: lenzuoli - bianchi - gaza - sabato

Perugia, flash mob in Piazza della Repubblica: 50.000 lenzuoli bianchi per Gaza - Il 24 maggio alle 18:15, in Piazza della Repubblica a Perugia, l’Associazione Anima Perugia organizza un flash mob silenzioso con 50.

Sabato 24 maggio: 50.000 lenzuoli bianchi come sudari per Gaza. Anche UDI Genova aderisce. #lultimogiornodigaza Vai su Facebook

Sabato #24maggio che i lenzuoli bianchi siano su tutte le finestre sui social ovunque. lenzuoli bianchi come sudari: in memoria dei morti di Gaza. Un modo per non essere complici di questo massacro Facciamoci sentire, in silenzio ma insieme #ultimogiornodi Vai su X

Riempiamo l’Italia di lenzuola bianche – sudari; Lenzuola bianche per Gaza, il 24 maggio manifestazione nazionale dai balconi contro la guerra; Lenzuola bianche per Gaza: giornata di mobilitazione in tutta Italia.

Ultimo giorno di Gaza: sabato sudari, lenzuola, vessilli bianchi appesi per i palestinesi - che invita ad esporre domani, sabato 24 maggio, lenzuoli bianchi simbolo dei sudari palestinesi sui luoghi pubblici (e ... Riporta informazione.it

Un lenzuolo bianco per Gaza dopo Aiello del Sabato anche Ariano Irpino - L'articolo Un lenzuolo bianco per Gaza dopo Aiello del Sabato anche Ariano Irpino proviene da OttoPagine. Scrive msn.com