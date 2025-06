L’enfant terrible Tananai è diventato grande | il live al Rock in Roma Photogallery

Da quel febbraio 2022, molte cose sono cambiate per Tananai, ma il suo talento e la sua personalità rimangono inconfondibili. Dopo aver conquistato il pubblico con “Esagerata” e aver dimostrato di essere molto più di un enfant terrible, il cantautore si è affermato come una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. Il live al Rock in Roma ne è stata la prova, un momento indimenticabile che ha confermato il suo incredibile percorso di crescita e successo.

Nel novembre del 2021, Tananai si è presentato a Sanremo Giovani con un sorriso beffardo, piazzandosi secondo con il brano Esagerata, che gli ha consentito l’accesso alla rosa dei Big in gara alla settantaduesima edizione del Festival. Un sorriso che nemmeno l’ultimo posto in classifica -incassato con ironia e con un video ormai iconico- è riuscito a spegnere e che ieri, al Rock in Roma, era più brillante che mai. Da quel febbraio 2022, molte cose sono cambiate per Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, nomignolo affibbiatogli dal nonno, che lo chiamava, in dialetto lombardo, “piccola peste”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’enfant terrible Tananai è diventato grande: il live al Rock in Roma (Photogallery)

Tananai a Rock in Roma 2025 - Per la prima volta sul palco di Rock in Roma nel 2025, Tananai si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle il 19 giugno.

