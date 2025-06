L' Emporio solidale ora ha una nuova casa | market spazio infanzia e centro servizi per il contrasto alla povertà

L'Emporio Solidale di Torre del Moro apre le sue porte in una nuova casa, un vero e proprio punto di riferimento per la comunità. Situato in via Guido Rossa 140, questa sede accoglie il Market, lo Spazio Infanzia e il Centro Servizi dedicato al contrasto della povertà. Dopo il successo dell’avvio alla scuola ‘Don Milani’, ora potenzia il suo impegno, offrendo più servizi e supporto. Un passo importante verso un futuro di solidarietà e speranza per tutti.

E' stato inaugurata la nuova casa dell'Emporio solidale, che ora si trova in via Guido Rossa 140, a Torre del Moro, assieme al centro servizi. L’attività dell’Emporio era stata avviata nel maggio 2023 alla scuola ‘Don Milani’ (trasformata in hub a seguito dell’alluvione), per poi proseguire in un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - L'Emporio solidale ora ha una nuova casa: market, spazio infanzia e centro servizi per il contrasto alla povertà

