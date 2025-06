L’Elfo | Mi dicevano di andare a Milano ma Catania è la mia casa La morte della mia ex e l’ischemia mi hanno cambiato

L’elfo mi suggeriva Milano, ma Catania resta nel mio cuore. Tra dolore, ischemi e una terra che palpita nel suo sangue, il rapper catanese trova nelle sue origini la forza di rinascere. Dal nuovo album "Sangue Siciliano" alla sua musica ispirata alla strada, ci racconta un percorso di resilienza e passione, un viaggio tra luci e ombre che solo chi porta nel cuore la propria terra può comprendere appieno.

Dal nuovo album Sangue Siciliano al legame con la sua terra, dalle sue ispirazioni musicali all'industria fondata sui numeri, dalla vita di strada ai traumi che ci segnano ma da cui è possibile rinascere, di questo e molto altro abbiamo parlato con il rapper catanese.

