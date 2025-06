Lele Adani pubblica una frase clamorosa di Fabio Caressa nel 2017 per colpirlo nel vivo

Lele Adani, noto per le sue provocazioni e analisi pungenti, ha deciso di colpire nel vivo Fabio Caressa pubblicando una frase clamorosa del 2017. L'ex calciatore ed ora opinionista Rai ha condiviso sui social una storia in cui fa riferimento a un commento del telecronista riguardo a un’icona del Barcellona. Un gesto che accende nuovamente il dibattito tra tifosi e appassionati: cosa si nasconde dietro questa mossa? Continua a leggere.

