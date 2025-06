Lega rinviata la sugar tax 350 milioni per payback

La Lega conquista un’altra vittoria, ottenendo il rinvio della sugar tax al 31 dicembre 2025 grazie alla sensibilità del ministro Giancarlo Giorgetti. Ma non è tutto: sono stati stanziati 350 milioni di euro per affrontare il payback dei dispositivi medici, garantendo risposte concrete agli italiani e correggendo gli errori del passato. Un segnale di impegno e tutela per il nostro Paese, che prosegue sulla strada delle soluzioni efficaci e durature.

"Grazie alla sensibilità del ministro Giancarlo Giorgetti, il governo rinvia la sugar tax al 31 dicembre 2025 come da sempre suggerito dalla Lega. È solo una delle buone notizie di queste ore, visto che abbiamo anche stanziato altri 350 milioni di euro per risolvere la questione del payback dei dispositivi medici. Risposte concrete agli italiani, che risolvono anche problemi ereditati dal malgoverno della sinistra". Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lega, rinviata la sugar tax, 350 milioni per payback

In questa notizia si parla di: lega - sugar - milioni - payback

