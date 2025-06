L'economia della Campania va avanti grazie ai fondi pubblici del Pnrr | i rapporti Bankitalia e Svimez

L’economia della Campania si risveglia grazie agli ingenti investimenti pubblici provenienti dal PNRR e dalle ZES, protagonisti di una lenta ma costante ripresa. I rapporti di Bankitalia e Svimez svelano come questi fondi siano determinanti per il rilancio regionale, aprendo nuove prospettive di sviluppo e innovazione. Scopriamo insieme i dettagli di questa rinascita economica in evoluzione.

Pubblicati i rapporti Bankitalia e Svimez: in Campania la lenta crescita economica è dovuta principalmente ai fondi statali del Pnrr e del Zes. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Regione Campania, fondi per la festa scudetto del Napoli - La Regione Campania ha approvato un finanziamento di fino a 450.000 euro per supportare i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli, in caso di vittoria.

È importante che il governo abbia confermato l’impegno a difendere Quota Sud nel #Pnrr, il 40% dei fondi che da Ministro per il Sud ho voluto venissero destinati alle regioni del #Mezzogiorno. Risorse indispensabili per modernizzare infrastrutture materiali e i Vai su Facebook

La Campania e la trasformazione digitale - Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, l’Italia ha fatto passi avanti nella digitalizzazione, partendo da una posizione piuttosto arretrata rispetto agli altri Paesi europei. Secondo ilmattino.it