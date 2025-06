Leclerc ci mancava solo questa | nuova doccia gelata

Leclerc ci mancava solo questa: una nuova doccia gelata che mette a dura prova il suo equilibrio. Mentre in pista la stagione non è delle migliori, le complicazioni extra-sportivo sembrano moltiplicarsi, lasciando il pilota monegasco tra le nuvole e le preoccupazioni. Eppure, tra difficoltà e imprevisti, Charles sembra affrontare tutto con la stessa determinazione che lo contraddistingue in Formula 1. Ma fino a quando potrà resistere?

Non c’è pace per Charles Leclerc con il monegasco che affronta una nuova “rogna” amministrativa. Ora, è davvero nei guai. Se la stagione di Charles Leclerc in pista non procede proprio ottimamente, possiamo pensare che almeno la vita privata stia andando alla grande. Dopo tutto, Charles ha appena avuto il matrimonio del fratello in famiglia, occorso proprio nel periodo tra il trittico di gran premi europei e quello del Canada in cui purtroppo le prestazioni della SF-25 non sono migliorate molto. Alcune immagini dei paparazzi lo hanno poi “beccato” dopo il gran premio di Imola al McDonald assieme alla sua dolce metà a bordo di una potente Ferrari, una scena di quotidiano affetto – se si può definire quotidiano l’uso di un bolide da centinaia di migliaia di euro – che avrà sicuramente dato modo al pilota di staccare un po’ dallo stress vissuto da qualche gara a questa parte. 🔗 Leggi su Sportface.it

