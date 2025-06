Le vendite di Samsung Galaxy S25 Edge stentano a decollare

Il Samsung Galaxy S25 Edge, il nuovo gioiello di tecnologia super sottile, ha suscitato grande curiosità al suo lancio. Tuttavia, a poche settimane dalla presentazione, le vendite non stanno seguendo le aspettative iniziali. Cosa sta frenando il successo di questo smartphone innovativo? Scopriamo insieme le ragioni di questa sorpresa e cosa potrebbe riservare il futuro per il top di gamma di Samsung.

A poche settimane dal lancio dello smartphone super sottile Samsung Galaxy S25 Edge, le vendite sarebbero al di sotto delle aspettative.

Le vendite di Samsung Galaxy S25 Edge faticano a decollare - Le vendite del Samsung Galaxy S25 Edge arrancano, ma cosa significa per il mercato degli smartphone? In un'era in cui l'innovazione è la parola d'ordine, la difficoltà di questo modello mette in luce un trend: i consumatori cercano più valore e funzionalità.

