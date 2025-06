Le ultime parole di Mihajlovic alla moglie Arianna | Mi spiace non vedere crescere i miei figli

Le ultime parole di Sinisa Mihajlovic alla moglie Arianna svelano un’intima forza e un amore incondizionato, anche di fronte alla malattia. La testimonianza della sua ex consorte rivela un patto silenzioso e un gesto di grande responsabilità. Un ricordo struggente che ci invita a riflettere sul valore della famiglia e del coraggio nei momenti più difficili. Continua a leggere per scoprire come si sono preparati ad affrontare l’addio.

La ex consorte di Sinisa racconta il "patto" per affrontare la malattia e cosa è successo quando ormai era chiaro non ci fossero più speranze. "Ero accanto al suo letto e mi disse: Ora sarai tu a guidare i nostri figli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: figli - parole - mihajlovic - moglie

Le frasi più belle sui figli, maschi e femmine, le parole da dedicare ai nostri bambini e ragazzi per comunicare amore, gratitudine, libertà - Ogni parola dedicata ai nostri figli, siano maschi o femmine, è un gesto d'amore che li avvolge. Frasi di incoraggiamento, affetto e gratitudine possono diventare carezze invisibili.

(? Carlo Testa) «Dovevo morire io, non tu Carlo figlio mio». È un dolore straziante quello di Maria, la madre del brigadiere ucciso. È disperata, piange accanto al feretro del figlio. Vicino a lei, il marito, l'altro figlio, la moglie di Carlo e le figlie gemelle che a Vai su Facebook

Le ultime parole di Mihajlovic alla moglie Arianna: Mi spiace non vedere crescere i miei figli; Sinisa Mihajlovic e i giorni in ospedale, l'infermiera scrive alla figlia Viktorija: «Durante il turno di nott; Mihajlovic, il figlio perso e quell'ultima confessione: «Mia moglie ancora ne soffre».

Le ultime parole di Mihajlovic alla moglie Arianna: “Mi spiace non vedere crescere i miei figli” - La ex consorte di Sinisa racconta il "patto" per affrontare la malattia e cosa è successo quando ormai era chiaro non ci fossero più speranze ... fanpage.it scrive

Il dolore di Arianna Mihajlovic: il racconto degli ultimi attimi di vita di Sinisa - Il ricordo del compianto Sinisa e il dolore per la sua morte: parla Arianna Mihajlovic con gli ultimi momenti di vita del suo amato marito. Lo riporta msn.com