Le scene post credit di Elio il nuovo blockbuster Pixar sono ben due ma c' è anche una terza sorpresa

Le scene post credit di "Elio", il nuovo blockbuster Pixar, sono un vero e proprio tesoro nascosto: ben due ci sono, ma c’è anche una sorpresa inaspettata, la terza! Dopo il successo del film uscito il 18 giugno 2025, questa scoperta rende l’esperienza ancora più coinvolgente. Preparatevi a rimanere incollati allo schermo, perché questa saga intergalattica promette emozioni e sorprese che non dimenticherete facilmente. Non vi resta che scoprire cosa si cela oltre i titoli di coda.

Elio, nuovo film Pixar uscito il 18 giugno 2025, racconta l'avventura di un bambino solitario che, rimasto orfano, invoca gli alieni affinché vengano a salvarlo dalla sua solitudine. Con sua grande sorpresa, il suo obiettivo viene raggiunto ed Elio finisce per viaggiare nell'universo tra creature inaspettate. Film con molto cuore, ovvero un film che fa piangere, ha un piccolo protagonista che è impossibile non amare e una storia molto avvincente con molti messaggi che restano impressi. Questo accade perché Elio, che nello spazio ha subito trovato un nuovo amico (alieno), si imbatte anche in un cattivo che vuole distruggere il nuovo mondo che sta esplorando.