Le scelte di chi resta ha sfidato il regime e chiede | riconoscete il valore della nostra vita a Teheran

In un Teheran sconvolto dalla repressione, le scelte di chi resiste sfidano il regime e chiedono il riconoscimento del valore della vita. Ricordando i momenti di paura e solidarietà che uniscono una madre e suo figlio, ci immergiamo in una narrazione di coraggio e speranza. Scopri come il cuore di chi lotta non si arrende mai, anche nelle circostanze più dure, perché ogni battaglia per la libertà merita di essere ascoltata.

Quando tremavano i vetri, al tempo della cosiddetta “guerra delle città ”, la madre di Ramin, in qualunque parte della casa si trovasse, correva a coprirgli le orecchie. Non gli spiegava cosa stesse. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le scelte di chi resta, ha sfidato il regime e chiede: riconoscete il valore della nostra vita a Teheran

In questa notizia si parla di: scelte - resta - sfidato - regime

Milan, cosa succede ora tra allenatore e direttore sportivo? Scelte diverse tra panchina e dirigenza, chi resta e chi va - Una lunga notte di delusione e rabbia avvolge il Milan dopo il fallimento nella corsa alla Coppa Italia.