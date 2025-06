Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 giugno | la rassegna stampa

Le prime pagine di oggi, 20 giugno, sono dominate dal conflitto tra Israele e Iran, con ampio spazio alle dichiarazioni di Donald Trump che temporeggia sull'intervento USA: "Deciderò in due settimane". Mentre un ospedale israeliano viene colpito, l'Europa tenta di far progredire la diplomazia con Teheran. Sul fronte interno, si fa luce sul caso di Villa Pamphilj, svelando l'identità della donna uccisa. Un quadro complesso e delicato che richiede attenzione e approfondimento.

Il conflitto tra Israele e Iran ancora assoluto protagonista delle aperture dei giornali. Grande spazio alle parole di Donald Trump, che prende tempo sul possibile intervento degli Usa contro Teheran: "Deciderò in due settimane". Colpito un ospedale israeliano, mentre sulla via diplomatica si muove l'Europa: previsto per oggi l'incontro con Teheran. In evidenza gli sviluppi legati al caso di Villa Pamphilj: svelata l'identità della donna uccisa, è una cittadina russa. Sinner ko a sorpresa al torneo tedesco di Halle. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it