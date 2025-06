Le previsioni per il fine settimana ecco cosa ci attende

le previsioni per il fine settimana: ecco cosa ci attende. L’anticiclone si prenderà una pausa, lasciando spazio a un impulso atlantico che porterà rovesci e temporali, alcuni anche intensi. A partire da sabato, il Lazio sarà il primo a sentire gli effetti del cambiamento, con piogge in arrivo già in serata. Prepariamoci a un weekend all’insegna di variabilità, ma anche di emozioni imprevedibili e scenari suggestivi.

Nel weekend l’anticiclone verrà disturbato da un piccolo impulso atlantico che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali, localmente anche intensi sull’Italia. A partire da sabato è atteso un peggioramento del tempo sul Lazio, con l’arrivo dei primi rovesci in serata, localmente anche a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Le previsioni per il fine settimana, ecco cosa ci attende

