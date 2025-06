Le panchine Abate alla Juve Stabia Baldini lascia Pescara

L’incertezza regna sovrana nel mondo del calcio di Serie B, dove i cambi di panchina sono all’ordine del giorno. Dopo una serie di rivoluzioni, la prossima stagione sta prendendo forma, ma alcune società si trovano a fare i conti con imprevisti sorprendenti. È il caso del Pescara, che ieri ha annunciato l’addio di Silvio Baldini. Ma cosa riserva il futuro per i biancazzurri e le altre squadre coinvolte?

Un allenatore dopo l’altro, la prossima stagione della Serie B inizia a prendere forma, con i vari tecnici sulle diverse panchina. Non tutti però, perché mentre alcune sedi vacanti si riempiono, altre che sembravano al sicuro, improvvisamente, perdono il legittimo proprietario. L’ultimo caso, piuttosto rilevante, è quello del neopromosso Pescara che, ieri, ha scoperto che Silvio Baldini non sarà più l’allenatore per la stagione 2025-26 in cadetteria. L’annuncio, alla sua maniera, l’ha dato proprio il tecnico toscano: "Abbiamo riportato questa bellissima piazza dove merita, abbiamo riportato 20mila persone allo stadio e io ho vestito per un anno intero la tuta del Pescara con orgoglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le panchine. Abate alla Juve Stabia. Baldini lascia Pescara

In questa notizia si parla di: pescara - baldini - panchine - abate

Pescara, Baldini: «Ai playoff lo stadio ci ha trascinato. La mia squadra si ispira a Kanté, vi spiego» - Silvio Baldini, allenatore del Pescara, commenta con entusiasmo il percorso della sua squadra nei playoff di Serie C.

#Calciomercato #SerieB /3 Il punto sulle panchine per la prossima stagione Dieci squadre hanno già scelto Sette conferme: #Avellino #Carrarese #Mantova #Padova #Reggiana #Spezia #Sudtirol Tre nuovi arrivi: #Monza, #Empoli e #Modena https://tuttomerc Vai su X

Play off: il Pescara archivia la finale, pari tra Vicenza e Ternana Nelle semifinali di andata per la promozione in Serie B, gli abruzzesi battono... Vai su Facebook

Le panchine. Abate alla Juve Stabia. Baldini lascia Pescara; La Carrarese non affronterà Silvio Baldini. Il tecnico di Canevara lascia il Pescara; Serie B 2025/26, la situazione su tutte le panchine.

Le panchine. Abate alla Juve Stabia. Baldini lascia Pescara - Un allenatore dopo l’altro, la prossima stagione della Serie B inizia a prendere forma, con i vari tecnici sulle ... Come scrive msn.com

La Carrarese non affronterà Silvio Baldini. Il tecnico di Canevara lascia il Pescara - Fervono i preparativi per la festa della curva nord “Lauro Perini” in programma sabato 28 e domenica 29 al campo sportivo Paolo Deste di Avenza ... msn.com scrive