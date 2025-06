Le nozze tra il Conte Verde e Bona di Borbone la rievocazione ad Avigliana

Amedeo e Bona di Borbone, protagonisti di una storia d’amore e di potere che ha segnato il Piemonte, saranno rivissuti in un’emozionante rievocazione storica ad Avigliana. Domenica 29 giugno 2025, il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni piemontesi dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv renderà omaggio a questo importante evento, celebrando i 670 anni di un’unione che ha intrecciato le sorti di nobili famiglie e territori. Un’occasione unica per immergersi nel passato e riscoprire le radici della nostra storia.

