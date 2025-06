Le muse del lago Gli scatti in mostra a Palazzo delle Paure

Le muse del lago di Como prendono vita in una suggestiva esposizione a Palazzo delle Paure, a Lecco. Donne audaci, sfrontate e sensualmente autentiche, come Justine Mattera e Martina Colombari, incarnano la magia del Lario e il desiderio di un futuro in armonia tra uomo e natura. Un’occasione imperdibile per scoprire l’essenza più profonda del nostro territorio, lasciandosi ispirare dalla loro bellezza e dal loro spirito libero. La mostra vi aspetta fino al 27 luglio.

Le muse del lago di Como in mostra. Le muse del lago sono donne audaci, sfrontate e sensuali del mondo dello spettacolo, come ad esempio Justine Mattera e Martina Colombari, che incarnano la bellezza naturale e l’anima piĂą autentica del Lario, suggerendo un futuro possibile di armonia tra uomo e ambiente. SarĂ inaugurata venerdì prossimo, il 27 giugno, a Palazzo delle Paure a Lecco, e resterĂ visitabile fino al 27 luglio la mostra e muse del lago di Como, un progetto ideato e curato dalla giornalista e docente Viviana Musumeci, con le fotografie di Monica Cordiviola. L’iniziativa è promossa in collaborazione con i maestri d’ascia dell’associazione Barche storiche del Lario e dei laghi minori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le muse del lago. Gli scatti in mostra a Palazzo delle Paure

