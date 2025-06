Le migliori lettere A leggerle Sandrelli e Spanò

Il Festival delle lettere torna a Milano, portando in scena l’arte della scrittura epistolare sotto una luce nuova e coinvolgente. Un’occasione unica per riscoprire il fascino delle parole scritte e il potere delle emozioni condivise, tra testi che attraversano il tempo e incontri con ospiti speciali. Domani, Casa Schuster si trasformerà in un palco di storie e sentimenti, inaugurando un’edizione che promette di emozionare e ispirare. Non perdere questa magia!

Torna il Festival delle lettere, la prima e più importante manifestazione italiana che celebra la scrittura epistolare attraverso un concorso di scrittura e l'intreccio tra i testi delle lettere e le più diverse forme d'arte. L'edizione speciale si apre con Le Migliori Lettere, grande evento di anteprima domani a Casa Schuster, location storica nel cuore di Milano. Protagoniste saranno le Lettere a una donna e non solo, interpretate da ospiti d'eccezione: Amanda Sandrelli, Cinzia Spanò e Alice Mangione, con la conduzione di Corinna Grandi e l'accompagnamento musicale di Sara Calvanelli. A partire dalle 17.