Le MicroDanze a Classis

Le microdanze a Classis rivisitano l’arte della danza in modo innovativo e sorprendente. Grazie alla collaborazione tra Ravenna Festival e Fondazione RavennAntica, il patrimonio storico-archeologico si trasforma in palco di emozioni, unendo passato e presente in performance uniche. Oggi, Classis Ravenna torna ad accogliere le MicroDanze di Aterballetto, un progetto che rompe i confini tradizionali della danza, creando un affascinante cortocircuito di linguaggi e suggestioni. Un’occasione imperdibile per vivere l’arte in modo nuovo e coinvolgente.

Grazie alla collaborazione fra Ravenna Festival e Fondazione RavennAntica si rinnova l’intreccio tra patrimonio storico-archeologico e spettacolo dal vivo: oggi Classis Ravenna – il museo della città e del territorio a Classe – torna infatti a ospitare le MicroDanze di Aterballetto, il progetto ideato da Gigi Cristoforetti per portare brevissime performance in spazi inusuali per la danza, in un cortocircuito di linguaggi che supera la tradizionale separazione fra pubblico e interpreti. Sono tre le fasce orario di ingresso a Classis – alle 18, 20 e 22 (ma si consiglia di presentarsi all’ingresso Museo almeno un quarto d’ora prima per l’accoglienza). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le MicroDanze a Classis

In questa notizia si parla di: microdanze - classis - ravenna - progetto

All’interno del Ravenna Festival, venerdì 20 giugno, le ritornano ad abitare gli spazi del Museo Classis. In scena: Shelter di Saul Daniele Ardillo Eppur si muove di Francesca Lattuada Platform 02 di Ina Lesnakowski Inoltre presenteremo Vai su Facebook

Le MicroDanze a Classis; Aterballetto e Ravenna Festival portano le MicroDanze al Classis; Ravenna Festival: venerdì 20 tre appuntamenti serali.

Aterballetto e Ravenna Festival portano le MicroDanze al Classis - Venerdì 20 giugno, grazie alla collaborazione tra Ravenna Festival e Fondazione RavennAntica, il museo Classis Ravenna ospita una nuova serata dedicata alle MicroDanze di Aterballetto, progetto ideato ... Riporta ravennanotizie.it

Il Classis si anima con la danza: MicroDanze, Monteverdi e circo per una serata fuori dall’ordinario - specific tra archeologia e spettacolo: dal “Combattimento di Tancredi e Clorinda” di Kratz- Come scrive ravenna24ore.it