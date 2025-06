Le etichette energetiche per smartphone entrano in vigore oggi Ma nei negozi ne troverete poche | ecco perché

Oggi segna il debutto ufficiale delle nuove etichette energetiche per smartphone e tablet, un passo importante verso un consumo più consapevole. Tuttavia, nei negozi si trovano ancora poche di queste etichette: scopriamo insieme le ragioni di questa discrepanza e cosa ci riserva il futuro per una scelta più informata e sostenibile. Leggi tutto

Da oggi è entrata in vigore la nuova etichetta energetica per smartphone e tablet. Eppure, nei negozi ne troverete ben poche: spieghiamo il motivo. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Le etichette energetiche per smartphone entrano in vigore oggi. Ma nei negozi ne troverete poche: ecco perché

In questa notizia si parla di: smartphone - vigore - negozi - troverete

` Dal 1 giugno al 15 settembre è in vigore il divieto di transito oltre i parcheggi I parcheggi P1 e P2 sono gratuiti fino al 30 giugno è sempre vietato parcheggiare s Vai su Facebook

Le etichette energetiche per smartphone entrano in vigore oggi. Ma nei negozi ne troverete poche: ecco perché; Entra in vigore l’etichetta energetica per smartphone e tablet: cosa cambia.

Entra in vigore l’etichetta energetica per smartphone e tablet: cosa cambia - Entra in vigore l'etichetta energetica (energy label) per gli smartphone e i tablet: vediamo di cosa si tratta e a cosa serve ... igizmo.it scrive