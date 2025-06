Le dimissioni della sindaca Bugetti le reazioni della politica Atto d’amore per la città No è la fine del Pd

Le dimissioni inaspettate della sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, hanno scatenato un effetto domino nel panorama politico locale, lasciando la città intera senza fiato. Dopo settimane di tensione e accuse di corruzione, questa scelta rappresenta un punto di svolta che potrebbe segnare la fine di un'epoca per il Partito Democratico pratese e riaccendere i riflettori sul futuro amministrativo. La politica si interroga: cosa riserverà il domani a Prato?

Prato, 21 giugno 2025 – Uno tsunami iniziato una settimana fa e diventato ancora più potente nella tarda serata di oggi, 21 giugno. L’annuncio delle dimission i della sindaca di Prato Ilaria Bugetti comunicate in consiglio comunale sono state un ulteriore terremoto per l’amministrazione pratese. Una decisione a sorpresa, dopo che la stessa sindaca, indagata per corruzione insieme all'imprenditore Riccardo Matteini Bresci, aveva detto che avrebbe fatto valere le sue ragioni davanti alla magistratura. Lunedì prossimo è in programma l'interrogatorio di garanzia da parte del gip del tribunale di Firenze, che dovrà decidere anche sulla richiesta di arresti domiciliari per Bugetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it