Le destre affossano il Pil | torna il gap di crescita con l’Ue

Il panorama economico italiano si fa sempre più difficile, con le destre che sembrano aver affossato il PIL e riaperto un divario con l’Eurozona. Dopo anni di recupero, nel 2024 l’Italia si trova a dover colmare un gap di crescita che rischia di vanificare i progressi fatti. La situazione richiede attenzione e strategie concrete per invertire questa tendenza negativa e rilanciare lo sviluppo del Paese.

Un salto indietro di tre anni. Per la prima volta nel post-pandemia, l’Italia torna a dover colmare un gap nella crescita rispetto all’Eurozona. Gli effetti delle cure delle destre si fanno sentire e a testimoniarlo è l’analisi Svimez sul Pil delle regioni italiane nel 2024. Lo scorso anno la crescita è stata dello 0,7%, in linea con il 2023. Ma al di sotto della media Ue (+1%), per la prima volta dal 2021. Svimez conferma anche un trend degli ultimi anni: il Sud cresce più del Nord, come già avvenuto nel biennio precedente. Il Pil del Mezzogiorno cresce dell’1% contro lo 0,6% del Centro-Nord. La crescita corre più al Sud che al Centro-Nord. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it