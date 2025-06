le case automobilistiche indiane sono in guai seri per colpa della cina

Le case automobilistiche indiane sono in allarme rosso a causa della crisi nelle forniture di Terre Rare, fondamentali per la produzione. Questa emergenza potrebbe bloccare l'intera industria automobilistica di Delhi, un settore da 240 miliardi di dollari, mettendo a dura prova il governo di Narendra Modi nel suo obiettivo di modernizzare l'economia. La sfida si fa sempre più complessa, e le ripercussioni potrebbero essere profonde su scala globale.

Allarme quasi rosso per l' India: una forte crisi nelle forniture di Terre Rare potrebbe presto bloccare la produzione dell'intera industria automobilistica di Delhi. Un'industria che vale circa 240 miliardi di dollari e che, nel caso in cui dovesse paralizzarsi, creerebbe non pochi problemi al primo ministro indiano Narendra Modi, già alle prese con il complicato compito di modernizzare un'economia che non riesce ancora a sbloccare il suo intero potenziale. Il motivo della crisi? La decisione della Cina di ridurre le esportazioni di Terre Rare a partire dallo scorso aprile. Ben 17 produttori indiani di componenti correlati all'automotive sono in attesa del via libera per la ripresa delle forniture da parte di Pechino.