Le Calandre al top e volano nella classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo

Le Calandre di Rubano si sono imposte nuovamente come eccellenza culinaria, conquistando il cuore dei giudici più esigenti e volando nella classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo. La cucina padovana, con creatività e passione, torna a brillare sul palcoscenico globale, dimostrando che l’Italia del gusto non smette mai di stupire. Un riconoscimento che rende orgogliosi tutti gli amanti della buona tavola.

La cucina padovana torna a far parlare di sé a livello globale, e lo fa nel modo più gustoso possibile. Nella serata che ha radunato il gotha della gastronomia mondiale al Lingotto Fiere di Torino, Le Calandre di Rubano si sono riprese la scena internazionale con un balzo che ha dell'epico: venti.

