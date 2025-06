Le Bourget 2025 come le industrie americane guardano al mercato europeo

Le Bourget 2025 si preannuncia come il palcoscenico di una rivoluzione nelle relazioni industriali tra America ed Europa nel settore della difesa. Con oltre 320 aziende americane e una forte delegazione politica, gli Stati Uniti stanno rafforzando il loro impegno strategico nel Vecchio Continente. Un segnale chiaro: l’Europa diventa il nuovo centro di attenzione e opportunità per l’industria bellica americana, aprendo scenari inediti e promettenti per il futuro.

L’America della Difesa ha deciso di puntare sull’Europa. Al Salone dell’Aerospazio e Difesa di Parigi 2025 – la storica vetrina di Le Bourget – si è mossa in questi giorni una vera e propria manovra diplomatica e industriale a stelle e strisce. Trecentoventi aziende americane, supportate da una corposa delegazione del Congresso degli Stati Uniti, hanno fatto rotta sulla capitale francese con un messaggio semplice ma strategico: l’Europa è il mercato giusto, al momento giusto. E Washington non intende restare a guardare. L’accelerazione europea sulla Difesa non è passata inosservata oltre Atlantico, così come le opportunitĂ che essa offre. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Le Bourget 2025, come le industrie americane guardano al mercato europeo

In questa notizia si parla di: bourget - americane - mercato - industrie

Buongiorno, ecco #LaVerità dioggi Occhio ai risparmi: la Ue ci prova La vicepresidente Ribera: serve il mercato unico, discutiamo su come usare le risorse dei privati. In ballo 33.000 miliardi. • Altro che «Watergate di Meloni»: Casarini spiato quando Conte gov Vai su Facebook

Le Bourget 2025, come le industrie americane guardano al mercato europeo; Parigi-Le Bourget (3). Eve Air Mobility firma lettera d'intenti per 54 aeromobili eVtol; Aerospazio, pieno di aziende italiane all’Air Show Le Bourget.

Mercato veicoli industriali: a settembre +2,5% - Il mercato dei veicoli industriali conferma a settembre il trend positivo con 1. Riporta ansa.it

Mercato veicoli industriali: a febbraio +3,8% - A febbraio si conferma il trend di crescita del mercato dei veicoli industriali, che registra il +3,8% sul 2022, con 2. Secondo ansa.it