Le Azzurrine fanno la storia Mondiale dopo 14 anni | le parole di Gravina

Dopo un’attesa lunga 14 anni, le azzurrine tornano a brillare sul palcoscenico mondiale con parole di entusiasmo e orgoglio da Gravina. La loro presenza al Mondiale Under 20 Femminile 2026 segna non solo un ritorno, ma anche una vittoria storica per il calcio femminile italiano. Un traguardo che ispira nuove speranze e sogni, dimostrando che la passione può superare ogni ostacolo e scrivere pagine indimenticabili di sport.

Dopo un'attesa di ben quattordici anni, l'Italia è ufficialmente tornata al Mondiale Under 20 Femminile! L'ultima e unica partecipazione risaliva al lontano 2012, ma l'edizione del 2026 vedrà nuovamente le Azzurre calcare.

C'è un'Italia che va al Mondiale: dopo 13 anni, le azzurrine di Matteucci alla Coppa U20; Italia, che meraviglia! L'1-0 alla Svezia apre le porte del Mondiale Under 20 del 2026 alle Azzurrine. Gravina: State scrivendo la storia; Quando in un Campionato Europeo la forza del lavoro è fondamentale per realizzare i sogni: la Nazionale U17 di Selena Mazzantini, dopo 11 lunghi anni, si riprende semifinali e Mondiale.

