Le assicurazioni in Italia costano di più il confronto con l’Europa

Scenario in cui gli italiani spendono di più per le assicurazioni rispetto ai loro vicini europei, evidenziando una differenza significativa nei costi e nella penetrazione del mercato. La relazione annuale dell’Ivass rivela come i premi siano più elevati e l’assicurazione contro i danni abbia una penetrazione molto bassa, lasciando spazio a riflessioni su opportunità e sfide per il settore assicurativo italiano. Ma cosa si può fare per colmare questo divario?

I recenti dati dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, hanno mostrato che in media i premi pagati dagli italiani per le polizze auto e per quelle sulla vita sono maggiori rispetto alla media Ocse e di molto superiori a quelli di altri Paesi europei di simili dimensioni, come Francia e Germania. Un altro dato emesso dalla relazione annuale dell’Istituto è la bassissima penetrazione delle assicurazioni contro i danni, un problema emerso anche dopo le alluvioni degli ultimi anni in Emilia Romagna e Marche, che ha portato a una legislazione apposita per stimolare il mercato. Le assicurazioni in Italia costano di più che in Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Le assicurazioni in Italia costano di più, il confronto con l’Europa

In questa notizia si parla di: assicurazioni - italia - costano - confronto

Ivass, Signorini: assicurazioni Italia robuste e capaci di reagire - Il sistema assicurativo italiano si conferma solido e resiliente, capaci di affrontare le sfide dei tempi con determinazione.

L'indagine di Dueruote: nelle principali città italiane le polizze per gli scooter sono costosissime, mentre a Napoli le assicurazioni costano il quadruplo di Milano. E le medie cilindrate sono penalizzate rispetto ai 900 cc Vai su Facebook

Le assicurazioni in Italia costano di più, il confronto con l’Europa; Le auto in Italia sono sempre più vecchie: le assicurazioni costano sempre più; Assicurazioni, polizze a confronto. Ecco come informarsi per scelte consapevoli.

Le polizze rc auto in Italia costano 100 euro in più rispetto alla media Ue - Le assicurazioni obbligatorie per le auto in Italia sono le più care d’Europa, con un costo medio di 286 euro, cento in più rispetto a paesi come Francia e Spagna . Da informazione.it

Rc Auto: in Italia le polizze tra le più care d’Europa - Assoutenti accusa il settore assicurativo di favorire oligopoli e speculazioni a scapito degli utenti Nel 2023 l’Italia ha registrato il premio medio RC Auto più elevato dell’Unione Europea, pari a 28 ... informazione.it scrive