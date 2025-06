Lazio | ufficiale il rinnovo di Vecino Tchaouna verrà valutato ma il piano b è pronto

La Lazio sorprende ancora, annuncando in tempi record il rinnovo di Vecino e Tchaouna. Mentre il piano B 232 è pronto in caso di eventuali sviluppi, la società dimostra determinazione nel consolidare il suo progetto. Questo rapido gesto testimonia l’ambizione di rafforzare la squadra e guardare con fiducia alla prossima stagione. La Lazio entusiasta e proattiva si prepara a scrivere un nuovo capitolo.

Roma 20 giugno 2025 - Era un annuncio atteso, ma ha sorpreso tutti per la sua celerità. Nella giornata di ieri si vociferava in quel di Formello di un nuovo contratto tra la Lazio e Matias Vecino, un nuovo contratto per proseguire insieme il percorso anche la prossima stagione, nonostante le difficoltà di quella appena conclusa. Messo tutto nero su bianco, era legittimo aspettarsi qualche giorno di attesa per la comunicazione ufficiale e invece, ieri il club capitolino ha pubblicato sul proprio sito del nuovo accordo raggiunto con il sudamericano. Il centrocampista firma un contratto annuale con opzione per l'anno successivo, così da regalare a Maurizio Sarri il suo tanto amato jolly in mediana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net