Lazio fissato il prezzo di Mandas | cifra raddoppiata rispetto a un anno fa

Lazio ha ufficialmente fissato il prezzo di Mandas, che ora raddoppia rispetto all’anno scorso, alimentando grandi aspettative e alcune incognite sul suo futuro in biancoceleste. Dopo aver conquistato il ruolo di titolare nella seconda metà della stagione, il giovane promettente centrocampista si trova al centro di un'attenzione crescente. La domanda ora è: continuerà a crescere con la Lazio o il suo cammino prenderà una direzione diversa?

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Mandas alla Lazio. Dopo aver conquistato il posto da titolare nella seconda parte della stagione.

Inter Lazio LIVE 0-0: Dimarco al volo! Mandas gli dice di no - Stasera alle 20.45, San Siro ospita Inter-Lazio, un match cruciale per la 37ª giornata di Serie A. Segui il live con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa sfida importante tra nerazzurri e biancocelesti, che potrebbe avere ripercussioni decisive sulla corsa europea e alla conquista di posizioni di vertice.

