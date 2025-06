Lavoro e innovazione dalla Regione 8,5 milioni di euro alle imprese ferraresi

La regione Emilia-Romagna si impegna a sostenere le imprese ferraresi con un investimento di 85 milioni di euro, dimostrando una forte determinazione nel contrastare le sfide globali. In un contesto di crescenti tensioni internazionali, questa iniziativa mira a rafforzare l’innovazione e la competitività , offrendo strumenti concreti per affrontare le difficoltà e aprire nuove prospettive di crescita. Una risposta decisa alle esigenze del tessuto economico locale e nazionale.

La Regione Emilia-Romagna reagisce agli effetti negativi che i conflitti armati e le guerre commerciali stanno arrecando a tutte le realtà imprenditoriali, in particolare quelle attive nell’export. Lo fa mettendo in campo interventi a sostegno delle imprese per oltre 129 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavoro e innovazione, dalla Regione 8,5 milioni di euro alle imprese ferraresi

