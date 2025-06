Lavoro al nero sul lido Sospesa l’attività di tre stabilimenti balneari

Se ti trovi al mare o gestisci uno stabilimento balneare, è fondamentale rispettare le norme per evitare sanzioni e sospensioni. Recenti controlli sull’arenile di Sarzana hanno portato alla scoperta di lavoro nero e irregolarità che hanno messo a rischio attività e credibilità. La legalità è la prima spiaggia da mantenere: ecco cosa è successo e come proteggersi.

Sarzana, 20 giugno 2025 – Sanzioni per migliaia di euro e sospensione dell’attività. Nonostante il sole e l’elevato numero di bagnanti, non sono andate nel migliori dei modi le verifiche che l’ispettorato territoriale del lavoro della Spezia ha effettuato lo scorso fine settimana nelle spiagge del litorale sarzanese. Nelle giornate degli scorsi venerdì e sabato, sono stati infatti controllati dall’Itl spezzino tre stabilimenti balneari dove è stata riscontrata la presenza di ben cinque lavoratori – una cuoca e quattro spiaggisti–- occupati senza alcun contratto né assicurazione. Per i tre stabilimenti balneari del litorale di Marinella è quindi scattata la sospensione dell’esercizio dell’attività «per il superamento della soglia del 10% di lavoro nero, con l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a 2mila e 500 euro per ciascuno stabilimento e di 3mila 950 euro per ogni singolo lavoratore assunto in nero». 🔗 Leggi su Lanazione.it