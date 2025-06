Lavori in piazza XIII Giugno | Rispettiamo i tempi

I lavori in piazza XIII giugno a Lugo sono ormai in fase di completamento, rispettando rigorosamente i tempi stabiliti. Con l’asfaltatura conclusa e l’installazione di pali e luci in corso, la riqualificazione prende forma sotto i nostri occhi. A metà settimana, si potrà tornare a usufruire della maggior parte dei parcheggi, per una piazza rinnovata e più vivibile. La prossima fase vedrà coinvolti altri interventi, garantendo un risultato finale all’altezza delle aspettative.

Si stanno concludendo come da cronoprogramma i lavori del secondo stralcio del progetto di rifacimento di piazza XIII Giugno a Lugo. Da lunedì prossimo, tornerà disponibile la maggior parte dei parcheggi della piazza. A metà di questa settimana è stata completata l'asfaltatura sulla superficie oggetto degli ultimi interventi, dopo di che l'azienda lughese Gamie ha cominciato ad installare pali e corpi illuminanti, mentre alla Cims è affidato il disegno della segnaletica dei parcheggi. I lavori, in capo all'impresa generale di costruzione Zini Elio, ora si spostano sull'area dei parcheggi adiacenti al complesso dei Diamanti, per quello che sarà il terzo e ultimo stralcio del cantiere.

