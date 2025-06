Lavori in 5 stazioni | cosa cambia per i treni da e per Milano nei prossimi 9 giorni

Se viaggiate tra Milano e Lombardia nei prossimi 9 giorni, preparatevi a qualche cambiamento. Rfi ha programmato lavori di manutenzione in cinque stazioni strategiche, influenzando molte linee ferroviarie con destinazione o partenza da Milano e Monza. Questi interventi garantiranno infrastrutture più sicure e affidabili, ma potrebbero comportare modifiche ai vostri piani di viaggio. Restate aggiornati per evitare sorprese e scoprire come ottimizzare i vostri spostamenti.

Lavori in cinque stazioni della Lombardia e modifiche per i treni e le linee ferroviarie di passaggio da Monza, molte delle quali con destinazione o partenza anche da Milano. Rfi (Rete ferroviaria italiana) ha annunciato alcuni lavori di manutenzione programmati dal gestore dell'infrastruttura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Lavori in 5 stazioni: cosa cambia per i treni da e per Milano nei prossimi 9 giorni

In questa notizia si parla di: lavori - stazioni - treni - milano

Lavori nelle stazioni ferroviarie di Padova e Venezia: modifiche alla circolazione dei treni - Si informano i passeggeri che, nei giorni 26 maggio e 5, 6, 9, 10 e 14 giugno, dalle 9 alle 13, i treni subiranno modifiche di circolazione a causa di interventi di manutenzione nelle stazioni di Padova e Venezia, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana per potenziare l’infrastruttura.

al 14 al 28 giugno, per lavori di manutenzione programmata dalle ore 9 alle 13 nelle stazioni di Carnate Usmate, Como San Giovanni, Desio, Monza e Lecco, alcuni treni subiranno delle variazioni. Le linee interessate sono la “RE” Milano – Chiasso/Locarno, l Vai su Facebook

Lavori nella stazione di Paola, cancellati treni da Reggio per Milano-Roma e Torino: i dettagli https://ift.tt/4ezKvPN https://ift.tt/vgeWnrE Vai su X

Lavori sulla linea, treni sospesi per 4 giorni tra Piacenza e Codogno; Modifiche programmate alla circolazione per lavori di manutenzione; Lavori in Stazione Centrale, modifiche e treni cancellati: linee coinvolte, giorni e orari.

Lavori mai annunciati, il treno per Milano non passa. A Codogno pendolari furibondi e oggi si replica - “Se ci avessero comunicato dei lavori avremmo potuto pensare a soluzioni alternative”. Lo riporta msn.com

Aerei e treni, inizia un’estate di passione per chi viaggia in Sardegna - E Trenitalia annuncia bus sostitutivi per interventi sulla rete ferroviaria, da nord a sud ... Da msn.com