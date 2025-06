Lavori edili ‘fantasma’ Fatture false per 26 milioni ‘Cartiere’ anche a Ferrara

Un giro di fatture false nel settore edile, scoperto dalla Guardia di Finanza di Treviso, scuote anche il nostro territorio. Con oltre 26 milioni di euro di operazioni fittizie, si svela un sistema di cartiere senza sede né dipendenti, dedito a vendere crediti inesistenti. Una scoperta che mette in discussione l’affidabilità del mercato e richiama l’attenzione sulla pervasività di queste frodi. È fondamentale capire come difendersi da queste truffe e tutelare aziende e cittadini.

Fatture per lavori ‘fantasma’ nel campo dell’edilizia. È un giro milionario quello scoperto dalla guardia di finanza di Treviso, che ha messo nel mirino quattro società prive di sedi, beni e dipendenti, attive solamente per ‘vendere’ fatture relative a lavori edili e vendite di materiale mai realmente svolti. L’operazione delle fiamme gialle ha sfiorato anche il nostro territorio. Il meccanismo vedeva infatti il coinvolgimento di altre imprese ‘cartiere’ operanti anche nelle province di Ferrara, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo e Roma, per realizzare frodi fiscali e ricevere erogazioni pubbliche indebite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori edili ‘fantasma’. Fatture false per 26 milioni ‘Cartiere’ anche a Ferrara

