Lavoratori Electrolux Solaro in corteo a Bergamo per il contratto

Questa mattina, a Bergamo, circa 5.000 lavoratori metalmeccanici della Lombardia, tra cui quelli della Electrolux di Solaro, hanno bloccato le strade in segno di protesta per il rinnovo del contratto. Il corteo, partito dalla stazione ferroviaria, si è snodato tra le vie del centro, coinvolgendo delegati di Fim, Fiom e Uilm. Una mobilitazione forte e determinata che dimostra come la tutela dei diritti sia ancora una priorità imprescindibile per tutti i lavoratori.

