L’autopsia su Gentiana | Diciassette coltellate Ha provato a scappare e a difendersi dai colpi

Un tragico episodio di violenza che scuote la comunità di Tolentino: Gentiana Kopili, vittima di diciassette fendenti inferti dall’ex marito, ha cercato di scappare e di difendersi, ma è stata brutalmente aggredita nel parco di via Benadduci. La sua lotta per la vita si è conclusa tragicamente a causa di un’emorragia interna. Una vicenda che evidenzia, ancora una volta, l’urgenza di contrastare con fermezza ogni forma di violenza domestica.

Gentiana ha tentato di scappare e di difendersi, ma l’ex marito, Nikollaq Hudhra, l’ha raggiunta e uccisa. Ha anche cercato di sgozzarla: una coltellata, infatti, è stata inferta anche al collo. Diciassette i fendenti con i quali l’uomo, 55 anni, ha colpito alle spalle l’ex moglie, Gentiana Kopili, sabato sera, nel parco di via Benadduci a Tolentino, mentre lei era al telefono e andava a piedi al lavoro. È morta così, per una emorragia interna, dovuta alle coltellate inferte dal suo ex marito. È quanto è emerso dall’autopsia, eseguita nella mattinata di ieri, all’obitorio dell’ospedale di Macerata dal medico legale Antonio Tombolini, incaricato dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, che coordina le indagini sull’ omicidio di Tolentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it