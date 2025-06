L' attrazione estiva più amata sul lago | a Dervio è tempo di Ninja Splash

L'attrazione estiva più amata sul Lago di Como, Ninja Splash a Dervio, torna ad entusiasmare grandi e piccini con il suo emozionante mix di ostacoli gonfiabili e Ninja Park. Un vero paradiso per chi cerca avventura, divertimento e adrenalina in riva al lago. Tra scivoli, tuffi e sfide senza fine, il Ninja Splash promette un’estate indimenticabile che farà battere forte il cuore di tutti. Preparati a vivere un’esperienza unica, perché il divertimento sta per cominciare!

Torna una delle attrazioni più amate dell'estate sul Lago di Como. Dervio riabbraccia il Ninja Splash, struttura che unisce un percorso a ostacoli gonfiabili con il Ninja Park, unico parco avventure sull'acqua in Italia già sperimentato nelle scorse stagioni. Tra ostacoli, scivoli e tuffi il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - L'attrazione estiva più amata sul lago: a Dervio è tempo di Ninja Splash

In questa notizia si parla di: ninja - lago - dervio - splash

Inizia la stagione con la sfida più fresca del Lago di Como! Il 13 giugno apre ufficialmente NINJA SPLASH DERVIO, il nuovo parco acquatico al Porto Santa Cecilia – Comune di Dervio. Un doppio mondo di divertimento: ? Il maxi AquaPark BAW Sports ? Vai su Facebook

L'attrazione estiva più amata sul lago: a Dervio è tempo di Ninja Splash; A Dervio arriva il Ninka Park, primo parco avventura sul lago.

L'attrazione estiva più amata sul lago: a Dervio è tempo di Ninja Splash - Il sindaco: "Amplia l'offerta turistica e piace ai giovani del territorio" ... Lo riporta leccotoday.it

Dervio, il Ninja park sbarca sul lago di Como: è il primo in Italia - Ne esistono solo 12 del genere in tutto il mondo e sarà il primo del genere in Italia. Riporta ilgiorno.it