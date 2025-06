L’attacco ai siti nucleari viola la Carta Onu | perché l’Iran si appella alla Risoluzione 487 del 1981

L’attacco ai siti nucleari iraniani rappresenta una violazione aperta della Carta ONU, ma Teheran si difende richiamandosi alla Risoluzione 487 del 1981. Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano, chiede che questa norma venga applicata all’azione militare di Israele, sottolineando l’inequivocabilità del testo. A poche ore dalla riunione del Consiglio di Sicurezza, crescono tensioni e interrogativi sul rispetto delle norme internazionali e sul futuro della stabilità globale.

Applicare la Risoluzione 487 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite all’attacco militare sferrato da Israele all’Iran. E’ la richiesta di Abbas Araghchi a poche ore dalla riunione del Consiglio prevista per il pomeriggio italiano a New York. “Il testo di tale risoluzione è inequivocabile” – ha scritto su X il ministro degli Esteri iraniano che è a Ginevra per colloqui con gli omologhi di Francia, Germania e Regno Unito -: qualsiasi attacco militare agli impianti nucleari costituisce un attacco all’intero regime di controlli di sicurezza dell’ Aiea (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ndr ) e, in ultima analisi, al Tnp”, il Trattato di non proliferazione nucleare firmato nel 1970. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it